Μητέρα Στέφανου Τσιτσιπά: «Θα επιστρέψει στο Top 10 του τένις»

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα, μίλησε στο sports.ru και αναφέρθηκε στην καριέρα και τη ζωή του γιού της, αλλά έκανε και δήλωση επιστροφής στην κορυφή του παγκοσμίου τένις.

Από το σοβαρό τραυματισμό, μέχρι τη σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τη Πάολα Μπαντόσα αναφέρθηκε η μητέρα του Έλληνα αθλητή στη συνέντευξή της, όπως και στη σχέση του με τον πατέρα του, η οποία έχει περάσει από διάφορα στάδια.

Αναλυτικά η συνέντευξη της μητέρας του Τσιτσιπά

Για τον τραυματισμό του Έλληνα τενίστα: «Το πρόβλημα λύθηκε χωρίς χειρουργική επέμβαση. Αυτό χαροποίησε πολύ τον Στέφανο – είχε φτάσει σε σημείο να είναι τόσο κουρασμένος που ήταν έτοιμος ακόμα και για χειρουργείο. Τώρα δεν νιώθει δυσφορία. Αυτό από μόνο του είναι χαρμόσυνο νέο, γιατί πριν ενοχλούνταν ακόμη και στην καθημερινότητά του.

Είναι ο ίδιος τραυματισμός του 2023. Έζησε και έπαιξε πολύ καιρό με αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόταν να πάμε σε έναν συγκεκριμένο ειδικό. Εμείς πριν προσπαθούσαμε να απαλύνουμε τον πόνο με φυσικοθεραπείες και οξυγονοθεραπείες. Η πραγματική βελτίωση ήρθε μόνο μετά τη θεραπεία στο Μόναχο.

Ο γιατρός μάς εξήγησε ότι έχει ιδιαιτερότητες στη δομή του σώματος. Και εν μέρει φταίει η λάθος κίνηση στο σερβίς – γέρνει λίγο αριστερά. Έτσι ο χόνδρος που καλύπτει το νεύρο είχε μια διαρκή φλεγμονή και πίεζε το νευρικό πέρασμα. Η θεραπεία στόχευε στο να “στεγνώσει” αυτός ο χόνδρος ώστε να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση»

Για τη σχέση με την Πάουλα Μπαντόσα: «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σχέση. Όχι μια συνηθισμένη, καθημερινή σχέση, γιατί ζούσαν σε απόσταση. Και οι δύο μπήκαν στη σχέση τραυματισμένοι – και σωματικά και ψυχικά. Στην αρχή, η Πάουλα δεν έπαιζε καθόλου λόγω τραυματισμού στη μέση. Από την αρχή ήταν δύσκολη σχέση. Η φήμη ότι χώρισαν επειδή ο Στέφανος δεν ήθελε να σταματήσει την καριέρα του μαζί της είναι εντελώς ψευδής».

Για τη σύντομη συνεργασία με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς: «Ο Γκόραν Ίβανισεβιτς δεν είχε σκοπό να χτίσει επαγγελματική σχέση. Η ιστορία του ως προπονητής αρχίζει και τελειώνει με έναν παίκτη – τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Είχε αφοσιωθεί ολοκληρωτικά σε αυτόν. Το είδα. Με συγκλόνισε. Τον αγαπούσε, ήταν έτοιμος να κάνει τα πάντα γι’ αυτόν. Αυτό με παρέσυρε.

Αποδείχθηκε πως ήταν μια αυταπάτη. Νόμιζα αφελώς ότι θα μπορούσε να είναι έτσι και με τον επόμενο παίκτη. Αλλά τέτοια αγάπη συμβαίνει μία φορά στη ζωή. Η απόφαση να συνεργαστούμε με τον Ίβανισεβιτς ήταν δική μου ιδέα. Όχι απλώς τον συμβούλεψα – επέμεινα. Η ευθύνη είναι δική μου, ήταν λάθος επιλογη».

Για το χωρισμό, αλλά και την επανένωση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Απόστολο Τσιτσιπά: «Κανένας προπονητής δεν θα μπορούσε να δουλέψει με τον Στέφανο. Ο τρόπος δουλειάς που είχε με τον πατέρα του ήταν μοναδικός. Μόνο μέσω αυτού του τρόπου μπορούσε να αποδίδει τα μέγιστα. Το μεταξύ τους διάλειμμα έκανε καλό και στους δύο.

Ο Απόστολος κατάλαβε πολλά πράγματα και άλλαξε. Ο Στέφανος ωρίμασε και έγινε πιο σταθερός στις θέσεις του. Το πρόβλημά τους ήταν η τεράστια ένταση, όχι μόνο στο κορτ αλλά και στη ζωή. Ο Απόστολος είχε μια εικόνα του Στέφανου που δεν ταίριαζε στην πραγματικότητα. Και ο Στέφανος είναι προσωπικότητα – δεν άντεξε άλλον έναν, γύρο συναισθηματικής πίεσης και «εξερράγη».

Ήταν μια εφηβική αντίδραση, παρότι ήταν 25 χρονών… Θα τολμήσω να πω ότι είμαι ειδικός. Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που επηρέασε τις σχέσεις μέσα στην ομάδα. Αποφάσισαν ότι η γνώμη της Τζούλια είναι η γνώμη της Τζούλια και εμείς έχουμε τη δική μας. Και αυτό επηρέαζε το παιχνίδι».

Η Γιούλια Σαλνίκοβα μίλησε και για το παρασκήνιο πίσω από τον μοναδικό τίτλο του Στέφανου Τσιτσιπά το 2025, στο Ντουμπάι: «Δε θέλω να πω ότι αν με ενέπλεκαν ενεργά, το παιχνίδι του Στέφανου θα ήταν άψογο σε κάθε πτυχή. Όχι. Αλλά θα μπορούσα να το ανεβάσω έστω 2-3%. Απόδειξη είναι ο τίτλος του στο Ντουμπάι φέτος. Ήρθε εκεί σε εντελώς διαλυμένη κατάσταση.

Πριν είχε αποκλειστεί στη Ντόχα από τον Μεντζέντοβιτς, που έπαιζε με ένα πόδι. Και μετά από αυτό ήρθε στο Ντουμπάι. Είχαμε συμφωνήσει μισό χρόνο πριν ότι θα είμαι εκεί – ήταν το μοναδικό τουρνουά στο χειμερινό του πρόγραμμα που ήθελα να παρακολουθήσω. Και εκεί έπρεπε πρώτα να τον επαναφέρω από την διαλυμένη κατάσταση.

Τον επαναφέραμε στον σωστό δρόμο. Στον τελικό, η σημασία του backhand – με την έννοια ότι τον βοηθούσε να κερδίζει πόντους – ήταν η μεγαλύτερη στην καριέρα του. Φαντάζεστε τι δουλειά έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα για να τον φέρω στη σωστή ψυχολογική κατάσταση. Θα εκπλαγείτε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό, δεν κατέληξαν όλα τα μέλη της ομάδας του σε συμπεράσματα. Ακόμα και μετά από αυτό. Στο ATP tour γενικά αντιμετώπισα ελαφρύ σεξισμό. Τον αντιμετώπισα.»

Για την πίστη της ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει τη κορυφαία δεκάδα και την καθημερινότητά της: «Νομίζω πρώτα απ’ όλα η συνέχεια συνεργασίας με τον πατέρα. Και μαζί μου. Αυτό θα τον βοηθήσει να επιστρέψει εκεί που είναι η θέση του. Aν θα είναι Top 3 ή Top 5, θα δείξει ο χρόνος. Αλλά για να επιστρέψει στο Τοp 10, δεν έχω καμία αμφιβολία.

Τα Grand Slam μπορούν τώρα να διεκδικήσουν μόνο δύο άνθρωποι. Νομίζω ότι μέσα του το σκέφτεται και ο Στέφανος. Το σκέφτονται όλοι οι τενίστες. Αν κάποιος πει διαφορετικά, απλώς δεν θα τον πιστέψω. Από την άλλη, ο Στέφανος με πείθει περιοδικά να κάνω φυσική κατάσταση. Είμαι 61 χρονών.

Η φυσική μου δραστηριότητα είναι περπάτημα με τα αγαπημένα σκυλιά. Αγαπώ και το κολύμπι – κολυμπώ όποτε μπορώ, ειδικά Δεκέμβριο-Μάρτιο, όταν το νερό είναι πάρα πολύ κρύο. Και μου λέει: «Μαμά, αν κάνεις αυτό το πρόγραμμα στο γυμναστήριο, θα γίνεις πιο δυνατή, σου υπόσχομαι ότι θα κερδίσω Grand Slam”. Αυτό είναι η ελπίδα του, το κίνητρό του – ότι η υγεία της μαμάς».