Μητέρα Χολμς: «Χειρίστηκαν την κατάσταση αντιεπαγγελματικά, έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε δημόσια την κακή απόδοση του Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και η μητέρα του Αμερικανού σέντερ έκανε λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά από την πλευρά των “πρασίνων”.

Μετά το σάλο που ξέσπασε για τον Ρισόν Χολμς και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, η μητέρα του έσπευσε να υπερασπιστεί τον γιο της, αλλά και να πει τη δική της άποψη για την υπόθεση.

Όσα είπε η μητέρα του Χολμς

«Αποφάσισα να μιλήσω για όσα συνέβησαν χθες. Νομίζω πως όλοι θέλουμε το ίδιο. Είμαι φαν του γιου μου και πάντα θα είμαι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είμαι επίσης φαν του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε το ίδιο: να νικήσουν! Πιστεύω ακόμα ότι μπορούν να κατακτήσουν την Euroleague. Ο Ρισόν είναι πολύ καλός παίκτης, όχι μόνο επειδή είναι γιος μου, αλλά επειδή πραγματικά είναι καλός. Και όταν προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα στο παιχνίδι, όλοι το έχετε δει… Βλέπετε πώς τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Παρ’ όλα αυτά, είναι μπλοκέρ και παίζει πολύ καλή άμυνα.

Όταν όμως δεν τον αφήνεις να κάνει το παιχνίδι του ή λες ότι κάνει φάουλ, πρέπει να βρει τρόπο να επιστρέψει και να κάνει ξανά το παιχνίδι του. Δεν δίνω καμία δικαιολογία για τον Ρισόν. Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Τον μεγαλώσαμε για να αναλαμβάνει ευθύνες και να είναι μαχητής. Όλη η οικογένειά μας είναι έτσι: αγωνιζόμαστε, είμαστε μαχητές.

Θέλω να τονίσω κάτι: στηρίζουμε τον Ρισόν αλλά και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένα πράγμα που ο Ρισόν δεν θα επιτρέψει ποτέ είναι να πειράξουν το μυαλό του. Και εμείς, ως γονείς και οικογένεια, δεν θα το επιτρέψουμε. Παίζει μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία, από όταν ήταν οκτώ ή εννέα χρονών, και έχει συνηθίσει να γίνεται θέμα συζήτησης. Παίρνει ό,τι χρειάζεται και αφήνει τα υπόλοιπα.

Δεν πιστεύω ότι ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση χθες ήταν σωστός! Θεωρώ ότι ήταν αντιεπαγγελματικός. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά. Αυτό είναι η αλήθεια, όχι απλώς γνώμη.

Ναι, ήρθε από το NBA, και όσο ξέρω, εκεί ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο χωρίς συνέπεια. Αν συνέβη, υπήρξε αντίστοιχη αντίδραση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει διαφορετικά, ιδιωτικά, όχι δημόσια. Δεν έγινε, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πιστέψτε με, ο Ρισόν είναι δυνατός. Ξέρει πώς να επιστρέψει και τι να κάνει. Μιλήσαμε μαζί του, μοιραστήκαμε πράγματα μαζί του, και είναι γελοίο να τον προσβάλλουν. Δεν έχει λείψει καθόλου φέτος, όπως λένε κάποιοι.

Δεν ακούω τα τρολ, αλλά πρέπει να πω κάποια πράγματα. Δεν συμφωνώ με πολλά από αυτά που λέγονται, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θέλω ο Παναθηναϊκός να νικάει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε στην ίδια ομάδα και στην ίδια σελίδα. Δεν είμαστε εχθροί. Ο Ρισόν δεν είναι ο εχθρός, ούτε εγώ.

Το να συνδέει κανείς το όνομά μου με αρνητικά σχόλια με κάνει να γελάω, αλλά ταυτόχρονα λέω: “Σταματήστε”. Είμαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να φτάσω σε ακραίες αντιδράσεις, γιατί πάντα θέλω να βλέπω το καλό στους ανθρώπους.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι κάθε παίκτης, ο Μάικλ Τζόρνταν ή ο Μάτζικ Τζόνσον, έχει κάνει ένα ή δύο κακά παιχνίδια. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ο Ρισόν είναι καλός. Η οικογένειά μου είναι καλή. Εγώ είμαι καλά. Αυτό είναι ό,τι έχω να πω για το θέμα. Δεν θέλω να μένω στο αρνητικό, θέλω να συνεχίσω να λέω ότι θέλουμε να νικάει ο Παναθηναϊκός. Και σε όσους στηρίζετε τον Ρισόν, σας ευχαριστώ».