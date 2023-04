Ο Άντριου Γουίγκινς επιστρέφει στις υποχρεώσεις του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και σύμφωνα με δημοσίευμα, ο λόγος της απουσίας του αφορούσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας του πατέρα του, Μίτσελ Γουίγκινς.

Ο δημοσιογράφος, Σαμς Κανάρια, αποκάλυψε το λόγο της απουσίας του Άντριου Γουίγκινς από τις υποχρεώσεις του με τους Γουόριορς. Ο 28χρονος φόργουορντ έχει να αγωνιστεί με τους πρωταθλητές ΝΒΑ από τα μέσα Φεβρουαρίου και όπως προκύπτει, αυτό έγινε λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας του πατέρα του, Μίτσελ Γουίγκινς.

Ο 63χρονος παλαίμαχος σούτινγκ γκαρντ -πέρα από την πορεία που έκανε στο ΝΒΑ- είχε μία σημαντική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, τη δεκαετία ’90. Τη σεζόν 1993/94 αγωνίστηκε στον Μίλωνα, είχε δύο θητείες στον Σπόρτινγκ (1994-96, 1997/98), ενώ το 1996/97 αγωνίστηκε στον Πανιώνιο.

