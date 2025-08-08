Μιχάλης Κατσούρης: Δύο χρόνια από τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ – «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»

Σαν σήμερα 8 Αυγούστου πριν από δύο χρόνια, ο Μιχάλης Κατσούρης άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Πέρασαν δύο χρόνια από τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά από επίθεση Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε οπαδούς της ΑΕΚ, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κιτρινόμαυρη οικογένεια δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο φίλο της ΑΕΚ και έστειλε το δικό της μήνυμα, με την ερασιτεχνική ΑΕΚ να ζητάει δικαίωση για την ψυχή του, καθώς ακόμα δεν έχει τιμωρεί κανείς για τον χαμό του.

Μηνύματα έστειλαν τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ ΑΕΚ.