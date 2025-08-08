Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μιχάλης Κατσούρης: Δύο χρόνια από τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ – «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»

Η οικογένεια της ΑΕΚ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον αδικοχαμένο φίλο της ομάδας
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Σαν σήμερα 8 Αυγούστου πριν από δύο χρόνια, ο Μιχάλης Κατσούρης άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Πέρασαν δύο χρόνια από τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά από επίθεση Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε οπαδούς της ΑΕΚ, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη.

Η κιτρινόμαυρη οικογένεια δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο φίλο της ΑΕΚ και έστειλε το δικό της μήνυμα, με την ερασιτεχνική ΑΕΚ να ζητάει δικαίωση για την ψυχή του, καθώς ακόμα δεν έχει τιμωρεί κανείς για τον χαμό του.

Μηνύματα έστειλαν τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo