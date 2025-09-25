Μλάντεν Πέτριτς: Ο Παναθηναϊκός έχει απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς αλλά οι χρυσές εποχές έχουν ξεθωριάσει

Ο Μλάντεν Πέτριτς φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για 2,5 χρόνια και την τίμησε με 14 γκολ και 10 ασίστ σε 79 συμμετοχές και με μια κατάκτηση κυπέλλου Ελλάδας (2014). ο Κροάτης παλαίμαχος επιθετικός, όμως, αγωνίστηκε αρκετά χρόνια και στην Ελβετία. Με τη Γκρασχόπερς μέτρησε 40 γκολ σε 140 αγώνες, ενώ με τη Βασιλεία είχε 50 γκολ σε 112 παιχνίδια.

Έχοντας αποχωρήσει από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2016, ο Μλάντεν Πέτριτς είναι πλέον σχολιαστής στην ελβετική τηλεόραση και μίλησε για τη “μονομαχία” του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις για τη League Phase.

Ως “ειδικός σχολιαστής” στο κανάλι “Blue Sport”, ο Μλάντεν Πέτριτς μίλησε για τους “πράσινους”. “Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα”, ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση του “τριφυλλιού”: “Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου – όμως οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό”.

Για τη φετινή σεζόν: “Ο Παναθηναϊκός είχε κακό ξεκίνημα. Πήρε μόνο δύο βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και οι δύο ομάδες είχαν δύσκολο ξεκίνημα. Η Γιουνγκ Μπόις έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με προβλήματα. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες είναι αρκετά ισορροπημένες. Ένα μικρό πλεονέκτημα για τη Γιουνγκ Μπόις είναι ότι παίζει εντός έδρας”.