Μονακό – Λε Μαν 104-79: Ο Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στη σεζόν

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε τη Λε Μαν με 104-79 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας, τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26.

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε και τον πρώτο του τίτλο με τη Μονακό τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας τεχνικός οδήγησε τους Μονεγάσκους στον θρίαμβο επί της Λε Μαν στον τελικό του Super Cup.

Πρώτος σκόρερ των νικητών αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, στους 16 σταμάτησε ο Έλι Οκόμπο, 14 είχε ο Άλφα Ντιαλό, 12 ο Ντανιέλ Τάις ενώ με 11 ολοκλήρωσε ο Νίκολα Μίροτιτς. Δεν αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Σάνον Μπογκς με 24 πόντους, 13 είχε ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο και 11 ο Τζόναθαν Ζεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79.