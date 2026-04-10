Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: Οι Μονεγάσκοι έκλεισαν θέση στα play in και έβαλαν σε μπελάδες τους Καταλανούς

Τα γκαρντ των Μονεγάσκων «καθάρισαν» τους μπλαουγκράνα του τρομερού Πάντερ
Ο Τζέιμς
Ο Τζέιμς με τη φανέλα της Μονακό/ (EUROKINISSI)

Η Μονακό κέρδισε 93-86 την Μπαρτσελόνα για την 37η αγωνιστική της Euroleague και κλείδωσε την παρουσία της στα play in της διοργάνωσης.

Η Μπαρτσελόνα αντίθετα, μετά την ήττα από τη Μονακό έχει μπει σε μπελάδες ακόμα και για μία θέση στην πρώτη δεκάδα και θα χρειαστεί δεδομένα τη νίκη στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την Μπάγερν Μονάχου στη Βαρκελώνη.

Η τριάδα Τζέιμς, Οκόμπο και Στραζέλ ήταν σε καλό βράδυ και βοήθησαν στη νίκη των Μονεγάσκων. Οι δύο πρώτοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 16 πόντους με τον Οκόμπο να μοιράζει και 8 ασίστ. Ο Γάλλος γκαρντ είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μία ακόμα γεμάτη εμφάνιση.

Ο Πάντερ έκανε ό,τι μπορούσε για τους Καταλανούς, όμως οι 27 πόντοι του δεν ήταν αρκετοί. Οι Μπριθουέλα και Κλάιμπερν ακολούθησαν στο σκοράρισμα με 13 πόντους.

 

Η Μονακό με ρεκόρ 21-16 είναι στην 8η θέση της διοργάνωσης και η Μπαρτσελόνα είναι 10η με ρεκόρ 20-17.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86

