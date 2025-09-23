Αθλητικά

Μονακό: Ο Νίκολα Μίροτιτς ξύρισε το μούσι του μετά από λάθος με τη ξυριστική μηχανή

Άλλος άνθρωπος ο φόργουορντ των Μονεγάσκων
Ο Νίκολα Μίροτς με ανανεωμένο στυλ
Ο Νίκολα Μίροτς με ανανεωμένο στυλ/ φωτογραφία από X as monaco

Ο Νίκολα Μίροτιτς αποφάσισε να περιποιηθεί τα μούσια του, όμως αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ο παίκτης της Μονακό έκανε λάθος με την ξυριστική μηχανή και το αποτέλεσμα ήταν να πρέπει να ξυρίσει όλο του το μούσι μετά από πολλά χρονιά.

Ανάγκασε λοιπόν τον κόσμο να θυμηθεί εικόνες από το παρελθόν, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς συντηρούσε αυτό το στυλ εδώ και αρκετά χρόνια. Η Μονακό δεν έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει ένα βίντεο στα socia media με τον παίκτη της να εξηγεί τί πήγε τόσο λάθος με τη ξυριστική του μηχανή.

«Θα είμαι πίσω σε δύο εβδομάδες! Έκανα ένα λάθος όταν ξυρίστηκα και έπρεπε να τα πάρω όλα. Θα είναι όμως πίσω σε δύο εβδομάδες. Η βασική ερώτηση. Γιατί ξυρίστηκα σήμερα. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι θα τα αφήσω να μακρύνουν ξανά. Σε δύο εβδομάδες θα είναι πίσω. Σήμερα ας πούμε ότι ήθελα να αλλάξω κάτι, αλλά μου αρέσει περισσότερο με τα μούσια, οπότε θα το αφήσω να μεγαλώσει ξανά», ανέφερε ο Μίροτιτς στο βίντεο που ανέβασε η Μονακό. 

Αθλητικά
