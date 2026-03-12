Μονακό – Ολυμπιακός: Για το διπλό στο Πριγκιπάτο που θα «σφραγίσει» το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/03/26, 20:00, Newsit.gr, Novasports 4) με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Μόντε Μόρις, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Παρί.

Οι Μονεγάσκοι έχασαν τον Βασίλη Σπανούλη που αποχώρησε λόγω της κακής κατάστασης της ομάδας και πλέον θα είναι στον πάγκο της ομάδας ο Σεργκέι Γκλαντίρ. H Μονακό έχει δύο σερί ήττες, ενώ γενικά είναι σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 20-10 στη Euroleague και είναι στη δεύτερη θέση, ενώ η Μονακό είναι 9η με ρεκόρ 16-14.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί 92-87 στο ΣΕΦ από τη Μονακό, η οποία, όμως αυτή τη στιγμή δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη την ομάδα, καθώς τα οικονομικά προβλήματα έχουν χαλάσει τις ισορροπίες μέσα στο σύλλογο

Η τριάδα των διαιτητών που θα «σφυρίξει» την αναμέτρηση είναι ο Νταμίρ Γιαβόρ, ο Λούκα Καρντούμ και ο Σέρχιο Μανουέλ.