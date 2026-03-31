Μονεμβασιώτης: Ο Ηρακλής χρειάζεται 20 νέους παίκτες, αυτοί που έχουμε είναι για την Β’ Εθνική

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την άνοδο στη Super League, με τον Σπύρο Μονεμβασιώτη να προαναγγέλλει σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας.

Ο πρόεδρος του Ηρακλή παραχώρησε συνέντευξη στο “Iraklis Radio” και ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του χρειάζεται να αποκτήσει 20 νέους ποδοσφαιριστές για να αντέξει στην πίεση της κατηγορίας, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του για παραμονή του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο.

“Ο Ηρακλής χρειάζεται 20 νέους παίκτες, αυτοί που έχουμε είναι για την Β’ Εθνική”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μονεμβασιώτης.

Όσα δήλωσε ο Σπύρος Μονεμβασιώτης

Για τα εισιτήρια διαρκείας: “Ευχαριστώ τους 1.967 κατόχους και τους 650 κατά μέσο όρο που έρχονταν στους αγώνες. Ο κόσμος του Ηρακλή αρνείται συστηματικά να βοηθήσει. Μιλάμε για το πιο αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων από όλες τις ομάδες που ανέβηκαν. Την πρώτη χρονιά την ομάδα την έσφαζαν στο γόνατο σε κάθε ματς. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης μιλούσε για 200.000 οφειλές και βρήκαμε πενταπλάσιες και εξαπλάσιες. Θέλουμε δύο ακόμα χρόνια για να πούμε ότι μπαίνουμε σε κανονικότητα.

Οι επιφανείς Ηρακλειδείς δεν βοήθησαν καθόλου. Αν δεν πάρει το μήνυμα σήμερα ο Ηρακλειδέας, θα το δει να αποτυπώνεται στην ομάδα του. Αν πούμε ότι το μπάσκετ και όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν μπάτζετ 2 εκατομμύρια ευρώ, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής για να μην κινδυνεύσει πρέπει να έχει 10 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας έχουν 6 και 10 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ και κινδυνεύουν.

Ο Ηρακλής, βέβαια, θα τερματίσει στις θέσεις 9-14. Άρα, θα δώσει 13 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, 5 στα playouts, 3 μίνιμουμ στο Κύπελλο, 2 μίνιμουμ φιλικά. 23 παιχνίδια διά 189 ευρώ, τόσα θα μπουν στο ταμείο, μιλάμε για 8,20 ευρώ για κάθε αγώνα, εισιτήριο τοπικής κατηγορίας. Και βγαίνουν και φωνάζουν.

Είναι επιβεβλημένο να έχουμε 5.000 διαρκείας. Θα είναι προς διάθεση ως τις 30 Απριλίου. Αν ο κόσμος δεν στηρίξει ενεργά, τότε θα τα κλείσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ακριβό εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα.

Οι χορηγοί μας κλείνουν την πόρτα. Πλατφόρμα εισιτηρίων ενδιαφέρθηκε για τριετή χορηγία και όταν είδε τα χαμηλά νούμερα απέσυρε την πρόταση λόγω χαμηλής εμπορικότητας. Τα τρία χρόνια και τα 240 χιλιάρικα τα έκανε έναν χρόνο και 80 χιλιάρικα. Θα έχουμε τηλεοπτικό συμβόλαιο 1,1 εκατομμύριο ευρώ, το πιο χαμηλό.

Ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα. Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας. Είναι υποχρέωση του κόσμου να στηρίξει. Πόσο να το βάλουμε; Έξι ευρώ;”.

Για τον προπονητή του Γηραιού, Γιώργο Πετράκη: “Τον εκτιμώ ως χαρακτήρα και ως προπονητή. Μας βοήθησε πολύ. Θα του έδινα προτεραιότητα. Το μόνο παράπονο είναι ότι με την Καλαμάτα δεν υπήρχαμε στο γήπεδο για 30 λρπτά. Τακτικά η Καλαμάτα ήταν καλύτερη.

Στο ραντεβού ο προπονητής δεν θα μιλήσει μαζί μου, αλλά με τους ανθρώπους του Ηρακλή και θα καταλήξουμε κάπου. Η άποψή μου είναι μία από τις τέσσερις, πέντε απόψεις που θα ακουστούν. Δεν έχω μπει στα αποδυτήρια, δεν ξέρω πώς δουλεύει, δεν είμαι κοντά στο αγωνιστικό, αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μείνει”.

Για το ρόστερ της νέας σεζόν: “Η ομάδα χρειάζεται 20 νέους ποδοσφαιριστές. Αυτοί που έχουμε είναι για τη Β’ Εθνική. Ο Ηρακλής θα κάνει νέα ομάδα. Καμία δεν βγαίνει από τη Β’ Εθνική και χτυπάει 8άδα. Όλη η ομάδα θα χτιστεί από την αρχή.

Δεν έχει κορμό για να σταθεί στην Α’ Εθνική. Ελπίζω ότι στο Super Cup κατάλαβαν όλοι ότι η ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει πολλούς ποδοσφαιριστές. Δέκα να μείνουν και πολλοί θα είναι”.

Για το γηπεδικό, σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο το Καυτανζόγλειο: “Είχαμε ζητήσει από τις ομάδες της πόλης και βρήκαμε τοίχο. Αν αυτό γίνει ξανά, τότε θα απευθυνθούμε στις Σέρρες. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Δέχτηκα τρία απειλητικά τηλεφωνήματα για τα εισιτήρια διαρκείας και η ομάδα ήταν στον “αέρα”. Κραύγαζαν οι τζαμπατζήδες”.