Μόντε Μόρις για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να πάρω εκδίκηση»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Μόντε Μόρις να κάνει ανάρτηση στο Χ για το ντέρμπι του ΣΕΦ.

Η συμμετοχή του Μόντε Μόρις στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν εξ αρχής αμφίβολη λόγω ενοχλήσεων και τελικά δεν θα καταφέρει να ενισχύσει τους Πειραιώτες, παρά τη δική του μεγάλη επιθυμία να αγωνιστεί, όπως έδειξε και με ένα μήνυμά του στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών, έγραψε στο Χ τα εξής: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε».

Would give my last dollar away, to play and get some revenge tonight — Monte Morris (@BigGameTae) March 6, 2026

Ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα εκτός από το ματς, τους Γουόκαπ και Βεζένκοφ.