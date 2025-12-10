Μόντε Μόρις: Το συμβόλαιο που του προσφέρει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκαρντ που αναζητούσε στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις.

Οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες επαφές και φαίνεται ότι απομένουν τα τυπικά, προκειμένου ο Μόντε Μόρις να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, παίζοντας για πρώτη φορά μακριά από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τους Πέισερς και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην Euroleague, μιας και στο NBA οι επιλογές ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Μόντε Μόρις για ένα συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το μηνιαίο του συμβόλαιο θα κυμαίνεται περίπου στις 150.000 ευρώ.