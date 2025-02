Μοντέλα του OnlyFans συμμετείχαν σε αγώνα ΜΜΑ και ξυλοκοπήθηκαν από μαχητές

Η ιδέα που είχαν διοργανωτές αγώνων ΜΜΑ στη Ρουμανία, να βάλουν μοντέλα του Only Fans και του Instagram σε “κλουβί”, για να αντιμετωπίσουν μαχητές, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σάλο.

Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο προώθησης ενός event ΜΜΑ. Δύο κανονικοί μαχητές τέθηκαν αντιμέτωποι με τρία μοντέλα only fans και τα ξυλοφόρτωσαν.

Οι μαχητές (Κοστίκα Πρισεκάρου και Σεμπάστιαν Ρετσίνου) δεν… κρατήθηκαν ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια του τρίλεπτου αγώνα και ξυλοκόπησαν τα τρία μοντέλα, που φορούσαν προστατευτικές κάσκες.

