Μωραΐτης: «Ο Σπανούλης θέλει να παίζουμε με σκληράδα, όσοι βρισκόμαστε στην Εθνική ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε»

Η Εθνική μπάσκετ φιλοξενεί το Μαυροβούνιο (27/02/26, 19:00) για το δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket στη Sunel Arena και ο Δημήτρης Μωραΐτης στις δηλώσεις του μίλησε για το παιχνίδι και για τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης ανέφερε ότι όσοι αθλητές έρχονται να βοηθήσουν την Εθνική μπάσκετ στα «παράθυρα» ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να βοηθήσουν την ομάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Σπανούλη.

Οι δηλώσεις του Μωραΐτη

«Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και το βλέπουμε έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία μετράνε όλα τα παιχνίδια και όλες οι νίκες. Δουλεύουμε στις προπονήσεις κάποια πράγματα που θέλει ο κόουτς Σπανούλης και στόχος είναι να τα βγάλουμε στο γήπεδο, ώστε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Αυτοί οι δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικοί, αλλά δεν κοιτάζουμε μακριά.

Πρώτα θέλουμε να κερδίσουμε την Παρασκευή, μετά να πάμε να κερδίσουμε τη Δευτέρα και στην Ποντγκόριτσα και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε πολύ καλά. Όλα τα παιδιά έρχονται με τη νοοτροπία να βοηθήσουν την Εθνική ομάδα, αυτό είναι που θέλει και ο κόουτς. Να μπαίνουμε δυνατά στο γήπεδο, να παίζουμε σκληρή άμυνα και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά που έρχονται ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».

Για το Μαυρουβούνιο είπε: «Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Βλέπουμε καθημερινά βίντεο και δουλεύουμε στο πώς θα τους αντιμετωπίσουμε».

Το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο: «Ανυπομονούμε πολύ για αύριο. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο, να γεμίσει, να είναι μια γιορτή. Θέλουμε την ενέργειά σας γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη».