Μοτσιζούκι – Τσιτσιπάς 1-3: Ο Έλληνας τενίστας έκανε την ανατροπή και έκλεισε ραντεβού με τον Μάχατς στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο του Australian Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Ιάπωνα Μοτσιζούκι με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2, 6-2) και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, ο οποίος έχει ανέβει επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, νικώντας με 3-0 σετ τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Australian Open δεν ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εμφανίζει αστάθεια στο παιχνίδι του και να χάσει το πρώτο σετ από τον Ιάπωνα με 6-4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του. Ανέβασε στροφές, βρήκε ψυχολογία, εκμεταλλεύτηκε και ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού του αντιπάλου του και άρχισε να παίζει με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες.

Από το δεύτερο σετ και μετά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν σαρωτικός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μοτσιζούκι.

Πήρε το δεύτερο σετ με 6-3, κατέκτησε ακόμα πιο εύκολα το τρίτο σετ με 6-2, ενώ έκανε… περίπατο και στο τέταρτο, το οποίο κατέκτησε με 6-2 για να κάνει το 3-1 και να πάρει πανηγυρικά το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Τόμας Μάχατς. Ο Τσέχος, No. 24 του κόσμου, ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο του παιχνίδι στη Μελβούρνη, νικώντας άνετα τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 3-0 σετ.

Ο Μάχατς εξασφάλισε την παρουσία του στον δεύτερο γύρο του Australian Open για τρίτη σερί χρονιά.