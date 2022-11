Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν προέβη σε αρνητικά σχόλια κατά του τρόπου που αγωνίζεται το Ιράν στο Μουντιάλ 2022 και ο προπονητής της ομάδας, Κάρλος Κεϊρόζ πέρασε στην… αντεπίθεση και -μέσω ανάρτησης στο Twitter- ζήτησε ακόμα και την παραίτηση του Γερμανού από τη θέση που κατέχει στην FIFA. Ανάλογη στάση και από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

«Δεν είναι τυχαίο. Είναι επίτηδες. Είναι μέρος της κουλτούρας τους, έτσι παίζουν. Δουλεύουν τον διαιτητή, τον επόπτη και τον 4ο διαιτητή. Σε κάνουν να χάσεις τη συγκέντρωσή σου», ανέφερε ο Γιούργκεν Κλίνσμαν, μιλώντας στο BBC, σχολιάζοντας τη νίκη του Ιράν επί της Ουαλίας στο Μουντιάλ 2022 (2-0) με γκολ στις καθυστερήσεις.

“That’s their culture…”



Jurgen Klinsmann confidently asserts that Iranians have a cultural predisposition to cheating in football matches four times in one minute.



Unchallenged.pic.twitter.com/HJiyjjVYo8