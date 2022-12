Ο Φερνάντο Σάντος φέρεται να σκέφτεται να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Πορτογαλίας από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο αυριανό (6/12, 21:00) παιχνίδι με την Ελβετία για τους “16” του Μουντιάλ 2022.

Η αντίδραση του Ρονάλντο στην αλλαγή του στο παιχνίδι κόντρα στη Νότια Κορέα, προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Σάντος, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πάντως ότι έχει λήξει το θέμα.

Ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: «Είδα τις φωτογραφίες και δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Όλα έχουν τελειώσει σχετικά με το ζήτημα. Αυτά τα θέματα λύνονται κατ’ ιδίαν. Λύθηκε και όλοι είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε όμως και για το περιβραχιόνιο του αρχηγού και η απάντησή του δημιούργησε φήμες για πιθανή… καθαίρεση του Κριστιάνο Ρονάλντο. «Αποφασίζω ποιος θα είναι αρχηγός στο γήπεδο. Ακόμα δεν ξέρω ποιοι θα ξεκινήσουν», ήταν η απάντηση του Σάντος, αλλά ήταν αρκετή για να δημιουργήσει σχετικά δημοσιεύματα στο εξωτερικό.

Cristiano Ronaldo is not certain to captain Portugal in their round of 16 tie with Switzerland, after his head coach Fernando Santos learned that he swore at the bench after being substituted against South Korea



