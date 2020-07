Το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ έχει περάσει από “40 κύματα”, αλλά πλέον πλησιάζει η στιγμή για το πρώτο χειμερινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έγινε γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, η πρεμιέρα του Μουντιάλ θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου και η αυλαία θα πέσει στις 18 Δεκέμβρη. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τέσσερα ματς την ημέρα για 12 μέρες στη φάση των ομίλων, ενώ η φάση των «16» του θεσμού θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου.

Ενδιάμεσα θα υπάρξει ένα κενό διήμερο στις 7-8 Δεκεμβρίου, για να ξεκινήσουν στις 9 του Δεκέμβρη τα προημιτελικά, στις 13 Δεκεμβρίου τα ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός στις 18 το ιδίου μήνα.

Πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου

Φάση των “16” στις 3 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά στις 9 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά στις 13 Δεκεμβρίου

Τελικός στις 18 Δεκεμβρίου

Now we have the schedule for the 2022 World Cup



Group stage

– 4 games a day Nov 21-Dec 2

– KOs 1pm Doha (10am GMT), 4pm (1300 GMT), 7 pm (1600 GMT) and 10 pm (1900 GMT).



Round of 16

– Dec 3-6



QFs

– Dec 9-10



SFs

Dec 13-14



Final



Dec 18 6pm Doha (1500 GMT)