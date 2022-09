Το χάος που επικρατεί στο Ιράν μετά το θάνατο της 22χρονης Αμίνι, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταραχή και στην Εθνική Ομάδα του Ιράν που ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2022.

Διαδηλωτές διέκοψαν και εκδιώχθηκαν από τον φιλικό αγώνα του Ιράν με την Ουρουγουάη, ενώ η ομοσπονδία εικάζεται ότι προσπαθεί να αποτρέψει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας από το να πάρουν θέση για το θέμα.

Οι αρχηγοί της Εθνικής, Αλιρέζα Γιάχανμπας της Φέγενορντ και Εχσάν Χατζισαφί της ΑΕΚ είχαν προλάβει μάλιστα να κάνουν σχετικές αναρτήσεις υπέρ των γυναικών, αλλά αυτές δεν υπάρχουν πια στα social media τους, με την Ομοσπονδία να φέρεται να εξανάγκασε τους δύο παίκτες προς αυτή την κατεύθυνση.

SPECIAL REPORT: Iran are in chaos ahead of the World Cup as unrest grows in the country | @ianherbs https://t.co/sLziSpUAuk