Μουντιάλ 2026: Αναγκαστική αλλαγή προπονητή από το Κουρασάο πριν την ιστορική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής

Ο Ντικ Άντβοκατ αποχώρησε για οικογενειακούς λόγους από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού
Ο Ντικ Άντβοκατ
Ο Ντικ Άντβοκατ στην κλήρωση του Μουντιάλ / REUTERS/Dan Mullan/File Photo

Το Κουρασάο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, αλλά θα αναγκαστεί πια να παρουσιαστεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, χωρίς τον προπονητή του, Ντικ Άντβοκατ.

Ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε το Κουρασάο στην ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ, όπου και θα γίνει η μικρότερη χώρα όλων των εποχών που θα αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είναι σε θέση να συνεχίσει στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της.

Εξαιτίας κάποιων οικογενειακών θεμάτων, ο Ντικ Άντβοκατ χρειάστηκε να παραιτηθεί από το ρόλο του προπονητή και έτσι η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής, είναι αναγκασμένη να αναζητήσει τον διάδοχό του, λίγους μήνες πια, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

