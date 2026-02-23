Μουντιάλ 2026: Αναγκαστική αλλαγή προπονητή από το Κουρασάο πριν την ιστορική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής

Το Κουρασάο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την πρώτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, αλλά θα αναγκαστεί πια να παρουσιαστεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, χωρίς τον προπονητή του, Ντικ Άντβοκατ.

Ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε το Κουρασάο στην ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ, όπου και θα γίνει η μικρότερη χώρα όλων των εποχών που θα αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είναι σε θέση να συνεχίσει στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της.

Εξαιτίας κάποιων οικογενειακών θεμάτων, ο Ντικ Άντβοκατ χρειάστηκε να παραιτηθεί από το ρόλο του προπονητή και έτσι η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής, είναι αναγκασμένη να αναζητήσει τον διάδοχό του, λίγους μήνες πια, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.