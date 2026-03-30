Μουντιάλ 2026: Δύο εισιτήρια του Euro 2028 κοστίζουν λιγότερο από μία θέση πάρκινγκ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Μουντιάλ του 2026 θα δοκιμάσει τα πορτοφόλια των φιλάθλων που θέλουν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του θεσμού, καθώς το κόστος παρακολούθησης ενός αγώνα έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που μία θέση πάρκινγκ κοστίζει λιγότερο από δύο εισιτήρια για το Euro 2028.

Τα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων του Euro 2028, σύμφωνα με το SeatPick, κυμαίνονται από 30 έως 200 ευρώ, ενώ μία θέση πάρκινγκ στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ξεκινά από τα 70 ευρώ και φτάνει τα 160.

Το Euro που θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία… έβαλε τα γυαλιά στη FIFA, καθώς η απόκλιση του κόστους παρακολούθησης ενός αγώνα απέχει χιλιόμετρα σε σχέση με το Μουντιάλ του 2026.

Η FIFA πουλάει τα 6,7 εκατομμύρια εισιτήρια που διαθέτει για το Μουντιάλ σε τέσσερις κατηγορίες τιμών, με το φθηνότερο εισιτήριο της τέταρτης κατηγορίας να ξεκινά από 60 δολάρια για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων και το πιο ακριβό εισιτήριο πρώτης κατηγορίας για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων να κοστίζει έως και 2.700 δολάρια, όπως αναφέρουν σχετικά οι «NYtimes».

Όσον αφορά τα εισιτήρια του τελικού η κατάσταση ξεφεύγει ακόμα περισσότερο, διότι το φθηνότερο βρίσκεται στα 2.000, ενώ το πιο ακριβό εισιτήριο «αγγίζει» τα 8.000 δολάρια.