Μουντιάλ 2026: Η απόφαση της FIFA για τα παιχνίδια, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων

Οι προειδοποιήσεις για ακραίες καταιγίδες αλλά και οι στιγμές μεγάλης ζέστης είναι κάποιες συνθήκες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων αλλά και από τους φιλάθλους, που θα βρεθούν στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η FIFA θα πράξει στο Μουντιάλ του 2026 τα ίδια με όσα είχαν γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που έγινε το καλοκαίρι του 2025.

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Αυτό σημαίνει πως θα πέσει ποτέ στο τραπέζι η πιθανότητα διακοπής και επανάληψης αναμέτρησης σε άλλη μέρα από εκείνη κατά την οποία έχει εξ αρχής προγραμματιστεί.

Οι παίκτες και οι ομάδες θα αναγκαστούν να περιμένουν στ’ αποδυτήρια να περάσει η όποια πιθανή καταιγίδα ή ακραία κακοκαιρία που μπορεί να πλήξει την πόλη όπου θα υπάρχει εν εξελίξει αναμέτρηση.

Για παράδειγμα, στη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη, τις ημέρες που η πρόβλεψη θα είναι τέτοια που θα κάνει λόγο για αναμονή ακραίου καιρικού φαινομένου, η μόνη κουβέντα που θα γίνεται είναι η ώρα που θα ολοκληρωθεί μια αναμέτρηση.