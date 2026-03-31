Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία αποκλείστηκε από την Βοσνία στα πέναλτι, η Τσεχία επικράτησε στη «ρουλέτα» της Δανίας

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Βοσνία θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τρίτο σερί Μουντιάλ, η Ιταλία θα απουσιάσει, με την “σκουάντρα ατζούρα” να δέχεται ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα πέναλτι, μετά το 1-1 που έφερε σε 90λεπτο και παράταση μέσα στη Ζένιτσα.
Στη… ρουλέτα των πέναλτι ήρθε και η πρόκριση της Τσεχίας, μετά από ένα συγκλονιστικό 2-2 με τη Δανία, μέσα στην Πράγα, με τις δυο ομάδες να σημειώνουν από ένα γκολ στην παράταση!
Μια από τα ίδια λοιπόν για την Ιταλία στα playoffs του Μουντιάλ 2026, καθώς η Βοσνία επικράτησε 4-1 στα πέναλτι. Η “σκουάντρα ατζούρα” ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 15′ με τον Κεν, αλλά είδε τον Μπαστόνι να αποβάλλεται στο 41′ με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Η Βοσνία τα έδωσε όλα στην επανάληψη, είδε τον Ντοναρούμα να σταματάει τις προσπάθειές της, αλλά έστειλε το ματς στην παράταση και τελικά στην… λυτρωτική -για την ίδια- διαδικασία των πέναλτι, με τον Ταμπάκοβιτς να κάνει στο 7’1 το 1-1.
Η Βοσνία επιστρέφει έτσι σε τελικά Μουντιάλ μετά από την παρθενική της εμφάνιση, το 2014, την ώρα που η Ιταλία των 4 κατακτήσεων Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει να αγωνιστεί στα τελικά της διοργάνωσης από το 2014.
Η διαδικασία των πέναλτι:
1-0: O Ταχίροβιτς εκτέλεσε εύστοχα
1-0: Ο Εσποζίτο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι
2-0:Ο Ταμπάκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα
2-1: Ο Τονάλι εκτέλεσε εύστοχα
3-1: Ο Αλαϊμπέγκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα
3-1: Ο Κριστάντε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι
4-1: Ο Μπαϊρακτάρεβιτς εκτέλεσε εύστοχα
Περισσότερα σε λίγο…