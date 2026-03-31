Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία αποκλείστηκε από την Βοσνία στα πέναλτι, η Τσεχία επικράτησε της Δανίας στη «ρουλέτα»

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Βοσνία θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για τρίτο σερί Μουντιάλ, η Ιταλία θα απουσιάσει, με την “σκουάντρα ατζούρα” να δέχεται ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα πέναλτι, μετά το 1-1 που έφερε σε 90λεπτο και παράταση μέσα στη Ζένιτσα. Στη… ρουλέτα των πέναλτι ήρθε και η πρόκριση της Τσεχίας στο Μουντιάλ που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό., μετά από ένα συγκλονιστικό 2-2 με τη Δανία, μέσα στην Πράγα, με τις δυο ομάδες να σημειώνουν από ένα γκολ στην παράταση!

Μια από τα ίδια λοιπόν για την Ιταλία στα playoffs του Μουντιάλ 2026, καθώς η Βοσνία επικράτησε 4-1 στα πέναλτι. Η “σκουάντρα ατζούρα” ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 15′ με τον Κεν, αλλά είδε τον Μπαστόνι να αποβάλλεται στο 41′ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η Βοσνία τα έδωσε όλα στην επανάληψη, είδε τον Ντοναρούμα να σταματάει τις προσπάθειές της, αλλά έστειλε το ματς στην παράταση και τελικά στην… λυτρωτική -για την ίδια- διαδικασία των πέναλτι, με τον Ταμπάκοβιτς να κάνει στο 71′ το 1-1.

Η Βοσνία επιστρέφει έτσι σε τελικά Μουντιάλ μετά από την παρθενική της εμφάνιση, το 2014, την ώρα που η Ιταλία των 4 κατακτήσεων Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει να αγωνιστεί στα τελικά της διοργάνωσης από την ίδια χρονιά (2014).

Η διαδικασία των πέναλτι:

1-0: O Ταχίροβιτς εκτέλεσε εύστοχα

1-0: Ο Εσποζίτο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

2-0:Ο Ταμπάκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα

2-1: Ο Τονάλι εκτέλεσε εύστοχα

3-1: Ο Αλαϊμπέγκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα

3-1: Ο Κριστάντε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

4-1: Ο Μπαϊρακτάρεβιτς εκτέλεσε εύστοχα

Την ίδια στιγμή στην Πράγα, οι Τσέχοι κατάφεραν να βάλουν τέλος στη μακρά απουσία τους από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από 20 χρόνια και τέσσερις διοργανώσεις. Απ’ την άλλη, η Δανία είδε το σερί τριών διαδοχικών Μουντιάλ να “μπλοκάρεται”.

Μόλις στο 3′ ένα τρομερό τελείωμα του Σουλτς έβαλε μπροστά τους Τσέχους στο σκορ. Οι Δανοί ουδέποτε παραδόθηκαν και διαμόρφωσαν το 1-1 του 90λεπτου με τη φοβερή κεφαλιά του Άντερσεν στο 72′.

Στο 100′ της παράταση, ο Κρέιτσι από κοντινή απόσταση κι έπειτα από μεγάλη σύγχυση στα μετόπισθεν της Δανίας – με τον ρέφερι να περιμένει και τον εκτενή έλεγχο του VAR – έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους. Στο 112′ όμως και μετά από νέα στατική φάση, η γυριστή κεφαλιά του Χογκ διαμόρφωσε το 2-2 που έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Χόιλουντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

1-0: Ο Τσόρι ευστόχησε.

1-1: Ο Έρικσεν ευστόχησε.

2-1: Ο Σούτσεκ ευστόχησε.

2-1: Ο Κόβαρ έπιασε το πέναλτι του Ντρέγερ.

2-1: Ο Χέρμανσεν έπιασε το πέναλτι του Κρέιτσι.

2-1: Ο Γένσεν έστειλε την μπάλα άουτ.

3-1: Ο Σάντιλεκ ευστόχησε.