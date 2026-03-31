Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία επέστρεψε σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια, ο Γιόκερες έστειλε την Σουηδία στα τελικά

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε μέσα στην Πρίστινα, αλλά κατάφερε να πάρει τη “μάχη” με το Κόσσοβο (0-1) και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η Τουρκία του Βιτσέντσο Μοντέλα δυσκολεύτηκε πολύ στο να διασπάσει την αμυθντική λειτουργία του Κοσσόβου, η οποία είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για γκολ στο πρώτο ημίχρονο με το δοκάρι του Ασλάνι. Στο 53′ όμως ο Ακτούρκογλου έδωσε τη λύση, διαμορφώνοντας το 0-1!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το γκολ αυτό, η Τουρκία πανηγύρισε την πρόκριση σε Μουντιάλ για τρίτη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά από 24 χρόνια (είχε αγωνιστεί το 2002 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργάνωσαν Κορέα και Ιαπωνία).

Σε άλλο “τελικό” πρόκρισης των playoffs του Μουντιάλ 2026, η Σουηδία έκανε… κατάθεση ψυχής, επικράτησε 3-2 της Πολωνίας και πήρε το “εισιτήριο” για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ξεκίνησε βασικός για την Πολωνία και μάλιστα στο 55′ σημείωσε το γκολ που έφερε το ματς στα ίσα (2-2). Στο 88′ όμως ο Γιόκερες ήταν αυτός που “λύτρωσε” την Σουηδία, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ στο ματς, αλλά οι Πολωνοί “απάντησαν” ισάριθμες φορές. Κι ενώ όλα έδειχναν… παράταση, ο σέντερ φορ της Άρσεναλ κατάφερε στο 88′ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών (και δοκάρι) των γηπεδούχων.