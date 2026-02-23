Μουντιάλ 2026: «Κόκκινος» συναγερμός μετά την έκρηξη βίας που έφερε στο Μεξικό ο θάνατος του «El Mencho»

Το Μεξικό βυθίστηκε στο χάος και τη βία την Κυριακή (22.02.2026) μετά την ευρείας κλίμακας ομοσπονδιακή επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκο που οδήγησε στο θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός και ως “Ελ Μέντσο”.

Σύμφωνα με τον Guardian και άλλα διεθνή Μέσα, ο διαβόητος ηγέτης του καρτέλ CJNG έπεσε νεκρός από τα πυρά των Αρχών, γεγονός που πυροδότησε βίαιες αντιδράσεις στο Μεξικό, από τα μέλη του καρτέλ.

Από την κεντρική Γουαδαλαχάρα έως την παραλιακή πόλη του Πουέρτο Βαγιάρτα, ένοπλες ομάδες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και εμπρησμούς οχημάτων, αμέσως μετά το θάνατο του “Ελ Μέντσο” (υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του).

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, ένοπλοι των καρτέλ σκότωσαν προσωπικό ασφαλείας στην Ταπάλπα, τη Σαποπάν, το Πουέρτο Βαγιάρτα και τη Γκουανταλαχάρα. Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν. Ο στρατός κατάσχεσε βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και εκτοξευτών πυραύλων, εν μέσω του χάους και των αναταραχών που ακολούθησαν.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα επίσης σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κατάσταση δεν περνά απαρατήρητη από τη FIFA, με την ανησυχία να είναι δεδομένη σχετικά με το πώς θα είναι η κατάσταση όταν θα έρθει το καλοκαίρι διεξαγωγής του Μουντιάλ.

Θυμίζουμε ότι το Μεξικό θα συνδιοργανώσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με ΗΠΑ και Καναδά! Στην Πόλη του Μεξικού θα διεξαχθούν πέντε παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της πρεμιέρας στις 11 Ιουνίου, ενώ Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσουν από 4 ματς.