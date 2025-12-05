Μουντιάλ 2026: Live Streaming η κλήρωση για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του Μουντιάλ ξεκίνησε, με την κλήρωση της FIFA για τους ομίλους της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί σε περίπου 6 μήνες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης, με 104 αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Από τη γιορτή θα λείπει δυστυχώς η Ελλάδα, αφού η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση από τα προκριματικά.

Δείτε εδώ σε Live Streaming την κλήρωση του Μουντιάλ 2026

To “παρών” στην κλήρωση του Μουντιάλ, δίνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA.

Η διαμόρφωση των 12 ομίλων

Ξεκίνησε η διαδικασία για τους 12 ομίλους της διοργάνωσης:

1ος όμιλος

Μεξικό

Κορέα

2ος όμιλος

Καναδάς

Ελβετία

3ος όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

4ος όμιλος

ΗΠΑ

Αυστραλία

5ος όμιλος

Γερμανία

Εκουαδόρ

6ος όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

7ος όμιλος

Βέλγιο

Ιράν

8ος όμιλος

Ισπανία

Ουρουγουάη

9ος όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

10ος όμιλος

Αργεντινή

Αυστρία

11ος όμιλος

Πορτογαλία

Κολομβία

12ος όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

2ο γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπώνια

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

3ο γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

4ο γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διηπειρωτικά playoffs

Διηπειρωτικά playoffs