Μουντιάλ 2026: Live Streaming η κλήρωση για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του Μουντιάλ ξεκίνησε, με την κλήρωση της FIFA για τους ομίλους της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί σε περίπου 6 μήνες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, 48 ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα για τους ομίλους της τελικής φάσης της διοργάνωσης, με 104 αναμετρήσεις να πραγματοποιούνται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.
Από τη γιορτή θα λείπει δυστυχώς η Ελλάδα, αφού η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση από τα προκριματικά.
Δείτε εδώ σε Live Streaming την κλήρωση του Μουντιάλ 2026
To “παρών” στην κλήρωση του Μουντιάλ, δίνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA.
BREAKING: President Trump just took part in the FIFA World Cup draw!— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 5, 2025
“I think I know what this is going to be now!”
“Does he know something I don’t know?”
“This is SHOCKING!”
47 drew USA pic.twitter.com/tR62s2lgoS
Η διαμόρφωση των 12 ομίλων
Ξεκίνησε η διαδικασία για τους 12 ομίλους της διοργάνωσης:
1ος όμιλος
Μεξικό
Κορέα
2ος όμιλος
Καναδάς
Ελβετία
3ος όμιλος
Βραζιλία
Μαρόκο
4ος όμιλος
ΗΠΑ
Αυστραλία
5ος όμιλος
Γερμανία
Εκουαδόρ
6ος όμιλος
Ολλανδία
Ιαπωνία
7ος όμιλος
Βέλγιο
Ιράν
8ος όμιλος
Ισπανία
Ουρουγουάη
9ος όμιλος
Γαλλία
Σενεγάλη
10ος όμιλος
Αργεντινή
Αυστρία
11ος όμιλος
Πορτογαλία
Κολομβία
12ος όμιλος
Αγγλία
Κροατία
Τα γκρουπ δυναμικότητας
One final look at the pots— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
@aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CpbSLLz3b7
1ο γκρουπ
Καναδάς
Μεξικό
ΗΠΑ
Ισπανία
Αργεντινή
Γαλλία
Αγγλία
Βραζιλία
Πορτογαλία
Ολλανδία
Βέλγιο
Γερμανία
2ο γκρουπ
Κροατία
Μαρόκο
Κολομβία
Ουρουγουάη
Ελβετία
Ιαπώνια
Σενεγάλη
Ιράν
Νότια Κορέα
Εκουαδόρ
Αυστρία
Αυστραλία
3ο γκρουπ
Νορβηγία
Παναμάς
Αίγυπτος
Αλγερία
Σκωτία
Παραγουάη
Τυνησία
Ακτή Ελεφαντοστού
Ουζμπεκιστάν
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
Νότια Αφρική
4ο γκρουπ
Ιορδανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Γκάνα
Κουρασάο
Αϊτή
Νέα Ζηλανδία
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
Διηπειρωτικά playoffs
Διηπειρωτικά playoffs