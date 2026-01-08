Μουντιάλ 2026: Με AI και 3D avatars των παικτών τα οφσάιντ στη διοργάνωση της Αμερικής

Πλήρη χρήση της τεχνολογίας θέλει να κάνει η FIFA για τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, ενσωματώνοντας και το AI στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού BBC, η FIFA σκοπεύει να “σκανάρει” όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026, ώστε να φτιάξει τρισδιάστατα avatar του καθενός και να καταγράψει ακριβώς το μέγεθος του σώματος, των χεριών και των ποδιών τους.

Ως εκ τούτου θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του AI στο ημιαυτόματο οφσάιντ και να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σε κάθε φάση των αγώνων της διοργάνωσης.