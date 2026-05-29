Μουντιάλ 2026: Με Λιονέλ Μέσι η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το repeat

Η κάτοχος του τροπαίου του Μουντιάλ, εθνική Αργεντινή, ανακοίνωσε την αποστολή της για τη διοργάνωση, με τον Λιονέλ Μέσι να δεσπόζει, στο κατά τα φαινόμενα “last dance” του στην “αμπισελέστε” και στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Ο 38χρονος Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να λείπει από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, εκεί όπου η “αλμπισελέστε” θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός της αποστολής που ανακοίνωσε ο Μανουέλ Σκαλόνι έμεινε ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Αργεντινής βρίσκεται στον 10ο όμιλο, μαζί με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία και ξεκινάει τις υποχρεώσεις τις στις 17 Ιουνίου, απέναντι στην Αλγερία.

Οι 26 ποδοσφαιριστές της εθνικής Αργεντικής

Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρντι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εξεκιέλ Παλάσιος, Αλέξις ΜαΚάλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλεζ, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες