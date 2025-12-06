Μουντιάλ 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων – Όλες οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων αλλά και του τελικού

Το Μουντιάλ 2026 μετράει… αντίστροφα. Μια ημέρα μετά την κλήρωση των ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου -με γνωστές και παρούσες τις 42 από τις 48 ομάδες- η FIFA αποκάλυψε το αναλυτικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης φάσης διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η FIFA ανακοίνωσε τις ημέρες αλλά και τις ώρες των αγώνων, στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Θυμίζουμε ότι ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να φιλοξενήσουν από κοινού τη διοργάνωση (για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες) από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε επίσης γνωστό, ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στις 22:00, στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη.

Οι 12 όμιλοι του Μουντιάλ 2026

Το πρόγραμμα των ομίλων:

11 Ιουνίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Μεξικό – Κίνα, Group A

12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A

22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D

22:00, Κατάρ – Ελβετία, Group B

14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτί, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπρος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α

26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι

27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J