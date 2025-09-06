Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί πήρε την πρόκριση – Οι άλλες 16 ομάδες που το έχουν ήδη πετύχει

Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί νίκησε με το εντυπωσιακό 5-0 τον Νίγηρα (5-0) –έχοντας για σκόρερ μεταξύ άλλων και τον επιθετικό του Ολυμπιακού– με αποτέλεσμα να κάνει το 6/6 προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής και να “κλειδώσει” για 7η φορά στην ιστορία του τη συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Κάπως έτσι, το Μαρόκο έγινε η 17η -και η πρώτη ομάδα από την Αφρική- που εξασφαλίζει το “εισιτήριο” για τα τελικά του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το 2026 στην Αμερική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις πρώτες είναι οι συνδιοργανώτριες, δηλαδή ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ. Η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία ήταν οι επόμενες που κλείδωσαν τη συμμετοχή τους, για να ακολουθήσουν το Ιράν, η Αργεντινή, το Ουζμπεκιστάν, η Νότια Κορέα, η Ιορδανία και η Αυστραλία.

Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Κολομβία και Παραγουάη από τη ζώνη της Νοτίου Αμερικής εξασφάλισαν επίσης το εισιτήριό τους, αλλά και το Μαρόκο.

Uruguay, Colombia, Paraguay, and Morocco are the latest teams to book their place at the World Cup pic.twitter.com/XYK19fSJpp — B/R Football (@brfootball) September 5, 2025

Η εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβανοβιτς, ελπίζει στο φινάλε αυτής της προσπάθειας, να βρεθεί μεταξύ των 48 ομάδων που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.