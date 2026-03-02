Μουρίνιο για Πρεστιάνι: «Αν κριθεί ένοχος, έχει τελειώσει για μένα»

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, συνεχίζει να στηρίζει τον ποδοσφαιριστή του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, παρά το σάλο που έχει προκαλέσει με την ρατσιστική επίθεση που καταγγέλλει ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σημειώνοντας το… τεκμήριο της αθωότητας, ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε ότι υπάρχει στοργή προς το πρόσωπο του Τζιανλούκα Πρεστιάνι και ότι θα περιμένει τις αρχές του ποδοσφαίρου να αποφασίσουν τι έχει συμβεί, αλλά ξεκαθάρισε πως αν κριθεί ένοχος θα έχει τελειώσει για τον ίδιο στην Μπενφίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μουρίνιο

«Αν αποδειχθεί ότι ο παίκτης μου δεν τήρησε αυτές τις αρχές, που είναι δικές μου και της Μπενφίκα, η καριέρα του μαζί μου τελείωσε. Υπάρχει στοργή για τον παίκτη. Δεν υπάρχει άνευ όρων στήριξη. Αν πράγματι είναι ένοχος, δεν θα τον κοιτάξω ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο, και τελείωσε για μένα.

Δεν είμαι δικηγόρος, αλλά ούτε και αγράμματος. Η αρχή της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του εναντίου είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι; Κάποιοι ξέχασαν τα βασικά εν μέσω της αναταραχής».