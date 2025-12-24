Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Είσαι τιμωρημένος, ίσως απαντήσω την επόμενη εβδομάδα στην ερώτηση»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τράβηξε για ακόμα μία φορά τα βλέμματα πάνω του μετά τη νίκη της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο με 1-0 χάρη στο γκολ του Παυλίδη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο δέχτηκε ερώτηση από δημοσιογράφο, στην οποία δεν απάντησε λέγοντας: «Δημοσιεύσατε ψευδείς ειδήσεις σχετικά με εμένα αυτή την εβδομάδα. Ως προς το κύριο μέρος του άρθρου, σας λέω ότι είναι ψευδές».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε αφού επέμεινε ο δημοσιογράφος: «Είσαι τιμωρημένος. Δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα».

Ο Πορτογάλος για ακόμα μία φορά απέδειξε τον εκκεντρικό χαρακτήρα του, ο οποίος τον έχει κάνει τόσο ξεχωριστό ανά τα χρόνια.