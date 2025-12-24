Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Είσαι τιμωρημένος, ίσως απαντήσω την επόμενη εβδομάδα στην ερώτηση»

Ο Πορτογάλος προπονητής τα έβαλε με δημοσιογράφο στην συνέντευξη Τύπου
Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο REUTERS/Rodrigo Antunes

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τράβηξε για ακόμα μία φορά τα βλέμματα πάνω του μετά τη νίκη της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο με 1-0 χάρη στο γκολ του Παυλίδη.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο δέχτηκε ερώτηση από δημοσιογράφο, στην οποία δεν απάντησε λέγοντας: «Δημοσιεύσατε ψευδείς ειδήσεις σχετικά με εμένα αυτή την εβδομάδα. Ως προς το κύριο μέρος του άρθρου, σας λέω ότι είναι ψευδές».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε αφού επέμεινε ο δημοσιογράφος: «Είσαι τιμωρημένος. Δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα».

Ο Πορτογάλος για ακόμα μία φορά απέδειξε τον εκκεντρικό χαρακτήρα του, ο οποίος τον έχει κάνει τόσο ξεχωριστό ανά τα χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo