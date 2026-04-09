Μούρθια – ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα από το θρίαμβο του «δικεφάλου του Βορρά» στο FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μούρθια με 89-85 στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών του FIBA Europe Cup, αλλά χάρη στη νίκη του με +6 (79-73) στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, ελπίζοντας αυτή τη φορά ότι θα καταφέρει να φθάσει και στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό πανηγυρίστηκε έτσι έξαλλα από τους παίκτες του “δικεφάλου του Βορρά”, αλλά και από τους λιγοστούς οπαδούς του στις κερκίδες, με την παρακάμερα του αγώνα να καταγράφει τις ιστορικές στιγμές.

Ο ΠΑΟΚ θα “κυνηγήσει” τον ευρωπαϊκό τίτλο και για τα 100 χρόνια της ιστορίας του.