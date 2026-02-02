Μούσα Σισοκό: «Έβλεπα τον Παναθηναϊκό του Τζιμπρίλ Σισέ, μίλησα με τον Ράφα Μπενίτεθ για να έρθω»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μούσα Σισοκό για τον επόμενο 1,5 χρόνο και ο έμπειρος Γάλλος μέσος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του “τριφυλλιού” στο PAO TV.

Ο Μούσα Σισοκό έδειξε απόλυτα ενημερωμένος για τη φετινή πορεία της ομάδας, αλλά τόνισε ότι παρακολουθούσε τους “πράσινους” από την περίοδο που αγωνιζόταν στην ομάδα ο Τζιμπρίλ Σισέ. Για τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό δε, υποστήριξε ότι η συνομιλία του με τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν το “κλειδί”, αλλά θετικά λόγια για την ομάδα του είπαν και οι Αλμπάν Λαφόν και Πέδρο Τσιριβέγια, τους οποίους γνωρίζει από τη Γαλλία.

Οι δηλώσεις του Σισοκό

Για το την απόφαση να έρθει στον Παναθηναϊκό: «Πρώτα απ’ όλα μίλησα με τον προπονητή και αυτό ήταν ένα από τα κλειδιά για να έρθω. Τον γνωρίζω από την κοινή μας παρουσία στην Νιουκάστλ, η οποία μπορεί να μην ήταν μακροχρόνια, αλλά είχαμε εξαιρετική σχέση. Ο τρόπος που δούλευε ήταν καλός και όταν μου είπε ότι με ήθελε να έρθω, ήμουν χαρούμενος γι’ αυτό. Επίσης εδώ αγωνίζονται κάποιοι συμπαίκτες μου στην Γαλλία, ο Αλμπάν Λαφόν και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο και την πόλη. Επιπλέον γνωρίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος γιατί τον παρακολουθούσα όταν αγωνίζονταν εδώ ο Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Επιζητούσα μια νέα πρόκληση, οπότε θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο μέρος για να έρθω. Ελπίζω να το απολαύσω και να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα».

Για τις συζητήσεις του με τον Μπενίτεθ και το σχέδιο που υπάρχει στην ομάδα: «Ναι ασφαλώς το σχέδιο είναι πάντα σημαντικό. Μου ανέφερε ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο για το Κύπελλο κι έχουμε σύντομα έναν σπουδαίο ημιτελικό. Επίσης, ότι συνεχίζουμε στο Europa League και θέλουμε να προχωρήσουμε. Στο Πρωτάθλημα γνωρίζω ότι υπάρχει απόσταση από την πρώτη τετράδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό για να προσπαθήσει να προλάβει τις πρώτες θέσεις και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί. Όλα αυτά με έκαναν να πάρω αυτήν την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα όλοι μας».

