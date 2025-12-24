Αθλητικά

Μουζακίτης και Καρέτσας στους καλύτερους παίκτες Κ20 του κόσμου για το 2025

Το CIES τους κατέταξε μέσα στους 100 καλύτερους παίκτες κάτω των 20 ετών
Ο Καρέτσας με τον Μουζακίτη
Ο Καρέτσας με τον Μουζακίτη/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Οι Χρήστος Μουζακίτης και Κωνσταντίνος Καρέτσας συνέχιζουν να τραβούν τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους με Ολυμπιακό και Γκενκ αντίστοιχα και αυτή τη φορά το CIES τους έβαλε στους 100 κορυφαίους παίκτες κάτω των 20 ετών.

Ο Καρέτσας ξεπερνά τον Μουζακίτη στη λιστα του CIES, αφού ο παίκτης της Γκενκ έχει τοποθετηθεί στην 13η θέση με συντελεστή 79.8 και η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουζακίτης είναι στην 26η θέση με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας είναι ο 19χρονος Ολλανδός μπακ της Φέγενορντ, Τζιβάιρο Ριντ, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνουν οι Κουέντα της Σπόρτινγκ και Γιρένκι της Νόρτζελαντ.

