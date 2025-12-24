Μουζακίτης και Καρέτσας στους καλύτερους παίκτες Κ20 του κόσμου για το 2025

Οι Χρήστος Μουζακίτης και Κωνσταντίνος Καρέτσας συνέχιζουν να τραβούν τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους με Ολυμπιακό και Γκενκ αντίστοιχα και αυτή τη φορά το CIES τους έβαλε στους 100 κορυφαίους παίκτες κάτω των 20 ετών.

Ο Καρέτσας ξεπερνά τον Μουζακίτη στη λιστα του CIES, αφού ο παίκτης της Γκενκ έχει τοποθετηθεί στην 13η θέση με συντελεστή 79.8 και η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μουζακίτης είναι στην 26η θέση με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας είναι ο 19χρονος Ολλανδός μπακ της Φέγενορντ, Τζιβάιρο Ριντ, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνουν οι Κουέντα της Σπόρτινγκ και Γιρένκι της Νόρτζελαντ.