Μουζακίτης: Στο «ραντάρ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο παίκτης του Ολυμπιακού, ενδιαφέρον από Ρεάλ, Άρσεναλ και Τσέλσι

Το ρεπορτάζ της Daily Mail βάζει το νεαρό χαφ στο “ραντάρ” ευρωπαϊκών “κολοσσών”
Ο Χρήστος Μουζακίτης “λάμπει” ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες, μετά και τη βράβευσή του στο Τορίνο ως «Golden Boy Web 2025». Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού απασχολεί έντονα τα διεθνή ΜΜΕ, που τον εμφανίζουν να βρίσκεται στο “στόχαστρο” τεράστιων ευρωπαϊκών ομάδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Daily Mai”», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να παρακολουθεί πολύ στενά τον Χρήστο Μουζακίτη, έχοντας μάλιστα στείλει και ανθρώπους της ειδικά για εκείνον στον Πειραιά, για να τον παρακολουθήσουν από κοντά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Όπως αναφέρει μάλιστα το ρεπορτάζ του γνωστού αγγλικού Μέσου, ο Μουζακίτης έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας μάλιστα λόγο και για πρόθεση της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, να στείλει πρόταση ύψους 28 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Επιπλέον το εν λόγω δημοσίευμα εμπλέκει τον 18χρονο μέσο και με δύο ακόμα θηρία της Premer League, την Άρσεναλ και την Τσέλσι, οι οποίες επίσης φαίνεται ότι τον έχουν στη μετεγγραφική τους λίστα.

