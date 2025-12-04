Μπαφές για την αναβολή του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Βλέπαμε τα φρεάτια να πετούν τα καπάκια»

Ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, μίλησε για την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και την κατάσταση στο ΣΕΦ.

Η κακοκαιρία Byron δεν επέστρεψε τη διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, με τον Χρήστο Μπαφέ να περιγράφει την τραγική κατάσταση που επικρατούσε στο ΣΕΦ, αλλά να τονίζει ότι το παρκέ του γηπέδου δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές στην NOVA

Για την αναβολή του αγώνα: «Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι. Μια στάλα έπεσε από την οροφή και το πρόβλημα διορθώθηκε. Είχαμε προβλέψει να έχουμε τα απαραίτητα πανιά μέχρι να μπει μια πιο μόνιμη κατασκευή. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους από τους εργαζόμενους του ΣΕΦ. Έκαναν φοβερή προσπάθεια για να μην υπάρχει ζημιά στο παρκέ. Μου έδειξαν ένα βίντεο. Τα κυβικά νερού στην οροφή ήταν ασύλληπτα. Το παρκέ όπως είδατε δεν έχει θέμα. Το πρόβλημα ήταν εξωτερικά στις θύρες, στο “ωμέγα θαλάσσης”. Υπήρχαν πολλά κυβικά νερό. Στις 17:00 ξαφνικά σκοτείνιασε. Βλέπαμε τα φρεάτια να πετούν τα καπάκια.

Δεδομένα πάνω από όλα είναι η ασφάλεια των φιλάθλων και των εργαζομένων, να πάνε όλοι σπίτι τους. Μας είπαν πως τα φαινόμενα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ίσως στη λήξη του σημερινού αγώνα ενδεχομένως να υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Οι παίκτες ρωτούσαν πώς θα έρθουν οι οικογένειές τους. Η Φενέρμπαχτσε δεν είχε ευθύνη. Ήθελε να παίξει. Ήμασταν σε συνεννόηση και θα είμαστε για το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Τους ευχαριστούμε για την κατανόηση και που κατάλαβαν το μέγεθος του προβλήματος».

Για τις πιθανές ημερομηνίες: «Βάσει προγράμματος, ο Ιανουάριος είναι αδύνατο να έχει αυτό το ματς. Υπάρχει ημερομηνία την άλλη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη. Παίζουμε την Κυριακή και εμείς και η Φενέρ στο πρωτάθλημα. Η επόμενη ημερομηνία που φαίνεται κενή είναι στις 30 Δεκεμβρίου. Η Φενέρ παίζει στις 23/12, εμείς στις 26/12, αλλά δεν έχουμε πρωτάθλημα. Δεν έχει και η Φενέρ πρωτάθλημα. Ίσως είναι και αυτή πιθανή ημερομηνία».

Για το ζήτημα της οροφής: «Δεν είναι απλό πράγμα. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είδα πως σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Ιωαννίδης φώναζε γιατί έκανε προπόνηση με κουβάδες. Δεν υπάρχει στα πρακτικά πως έγινε έργο στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την οροφή. Συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. Είναι ένα ειδικό πανί, όχι μπετό, ένα πανί σαν τα φουσκωτά σκάφη. Έγιναν και γίνονται προσπάθειες συντήρησης. Την προηγούμενη φορά που έβρεξε τόσο ήταν αλλού το νερό που έπεσε. Σήμερα μετά την προπόνηση της Φενέρ ελέγξαμε το cube. Να μην έχει διαρροή. Ήταν όλα καλά. Προφανώς το νερό μπορεί να περάσει από παντού. Ήμασταν έτοιμοι. Υπήρχαν πανιά σε διάφορα σημεία. Δεν θα δημιουργούταν κανένα πρόβλημα στη διάρκεια του αγώνα. Πάνω από όλα παίζουμε για τον κόσμο. Άρα πρέπει ο κόσμος να είναι ασφαλής. Τα άλλα είναι λόγια του αέρα».