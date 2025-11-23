Μπαφές: Ψάχνουμε παίκτη επιπέδου Ολυμπιακού και όχι απλά να πάρουμε κάποιον

Ο Ολυμπιακός παραμένει… στην αγορά, αλλά ακόμη δεν έχει βρει αυτό που θέλει για την ενίσχυσή του στα γκαρντ, όπως δήλωσε ο ο sports director της ΚΑΕ, Χρήστος Μπαφές, πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας.

Ο Χρήστος Μπαφές επανέλαβε αυτό που έχει πει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίκτη του επιπέδου της ομάδας και όχι απλά να πραγματοποιήσει μια μετεγγραφική κίνηση, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματία, Κίναν Έβανς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ πριν το τζάμπολ του ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός:

«Είναι η αρχή της χρονιάς ακόμη, αλλά νομίζουμε ότι έχουμε κάνει έναν μαραθώνιο. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς για τα μέλη των ομάδων γιατί είναι μεγάλες οι υποχρεώσεις, ευτυχώς για τον κόσμο γιατί βλέπει πολύ και όμορφο μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και το πρωτάθλημα σε μεγάλη άνθιση. Οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού είναι πάντα οι υψηλότερες, η κορυφή σε όλα τα επίπεδα. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρωλίγκα, να είχαμε κερδίσει ίσως ένα από τα παιχνίδια που χάσαμε στο ΣΕΦ, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα πάντα πάνε καλά αν εξαιρέσουμε τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που για μας ήταν ένα πολύ λυπηρό και δύσκολο γεγονός. Ο Κίναν είναι ένα φοβερό παιδί, τον αγαπάνε όλοι στην ομάδα και ζήσαμε όλοι τη σκληρή του προσπάθεια να επιστρέψει. Η άτυχη στιγμή που είχε ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στα γήπεδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται, άρα πρέπει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Ο Κίναν είναι πολύ δυνατός, σίγουρα θα βρει το δρόμο του και θα επιστρέψει και είμαστε όλοι στο πλευρό του.

Είμαστε στην αγορά και αναζητούμε παίκτη. Όπως έχει πει κι ο κόουτς που είναι αρμόδιος να απαντήσει, ψάχνουμε έναν παίκτη που θα είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού και θα μπορέσει να μας βοηθήσει πραγματικά. Δεν θα πάρουμε έναν παίκτη απλά για να πάρουμε. Δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι, αλλά πολλές φορές δημιουργεί ευκαιρίες η κατάσταση, οι συγκυρίες. Μπορεί τώρα να μην υπάρχει κάτι και αύριο να υπάρχει. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τη σεζόν 2010/11 ο Λο έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν, τον πήραμε και έκανε τη διαφορά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Και φυσικά να έχεις τα αυτιά και τα μάτια σου ανοιχτά, να έχεις καλό δίκτυο πληροφοριών, νομίζω ότι όλο αυτό το έχουμε και προσπαθούμε να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει».