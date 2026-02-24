Αθλητικά

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός live η μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs του Champions League

Οι ερυθρόλευκοι θα παλέψουν για το θαύμα πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ρεβάνς για τα playoffs του Champions League
Ήττα των Πειραιωτών με 2-0 στο πρώτο ματς
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, ψάχνοντας μια επική ανατροπή από το 2-0 με το οποίο ηττήθηκε στον Πειραιά! Μέσα στην «Bay Arena» θα κριθεί η πρόκριση στους «16» του Champions League. Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.

22:23 | 24.02.2026
28'

Λάθος πάσα στην άμυνα της Λεβερκούζεν, ο Ντάνι Γκαρθία έκλεψε με τάκλιν, ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπάθησε να την πάρει, αλλά παίκτης των γηπεοδύχων πρόλαβε, μπήκε στη φάση και έδιωξε

22:19 | 24.02.2026
22:15 | 24.02.2026
19'

Η Λεβερκούζεν θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να δώσει ηρεμία στο παιχνίδι της. ο Ολυμπιακός από την άλλη... τρέχει, πιέζει και προσπαθεί να προκαλέσει λάθη, που θα του φέρουν κάποια ευκαιρία

22:13 | 24.02.2026
22:12 | 24.02.2026
13'

Η Λεβερκούζεν έσπασε το ασφυκτικό πρέσινγκ του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά, στέλνοντας την μπάλα στις πτέρυγες και με μπαλιές από την άμυνα

22:11 | 24.02.2026
22:11 | 24.02.2026
22:09 | 24.02.2026
22:06 | 24.02.2026
8'

Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό με "κομπίνα", ο Τσικίνιο έπιασε τυο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ, κοντά από το δεξί "γ" της εστίας των Γερμανών

22:05 | 24.02.2026
6'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπάγερ

Μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Σικ κατέβασε ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα και επιχείρησε να πλασάρει πάνω από τον εξερχόμενο Τζολάκη, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία

22:04 | 24.02.2026
4'

Σέντρα από δεξιά για την Μπάγερ, κεφαλιά του Σικ, η μπάλα έφυγε λίγα μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη

22:03 | 24.02.2026
4'
Πρώτο καλή στιγμή για την Μπάγερ

Ο Τζολάκης αντέδρασε καλά στο σουτ του Χόφμαν και έδιωξε σε κόρνερ

22:02 | 24.02.2026
3'

Καλή σέντρα του Λούκας Βάσκετ από δεξιά, ο Σικ δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά

22:01 | 24.02.2026

Μουζακίτης και Έσε ανεβαίνουν ψηλά, προκειμένου να πλησιάσουν περισσότεροι ερυθρόλευκοι στα αντίπαλα καρέ

22:00 | 24.02.2026

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά

22:00 | 24.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:58 | 24.02.2026
21:57 | 24.02.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε από τον πάγκο της Λεβερκούζεν και χαιρέτησε τον προπονητή των γηπεδούχων

21:52 | 24.02.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:50 | 24.02.2026

Ξεκίνησε το τελετουργικό στο γήπεδο - Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

21:50 | 24.02.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι Πειραιώτες πιστεύουν στην πρόκριση και θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε η ομάδα κόντρα στην ΜακάμπιΤελ Αβίβ, τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στο «Καραϊσκάκης» με 1-4 από τους Ισραηλινούς, όμως με το 1-6 στη Σερβία και συγκεκριμένα στην Τόπολα, μπόρεσαν να πάρουν μία ιστορική πρόκριση για τα προημιτελικά

21:44 | 24.02.2026

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να νικήσει με τρία γκολ διαφορά την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να προκριθεί, ή με δυο, για να στείλει το ματς στην παράταση και στα πέναλτι

21:43 | 24.02.2026
21:43 | 24.02.2026
21:41 | 24.02.2026

Περίπου 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες, συνολικά

21:41 | 24.02.2026

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ

4ος: Άντριου Μάντλεϊ

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο

AVAR: Τόμας Κβιατκόφσκι

21:41 | 24.02.2026
21:40 | 24.02.2026

οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν στήσει το δικό τους "πάρτι" στην εξέδρα

ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
21:40 | 24.02.2026
21:40 | 24.02.2026

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Μαζά, Χόφμαν – Σικ

Στον πάγκο οι Όμλιν, Λομπ, Φερνάντες, Αρτούρ, Όρμαν, Ταπε, Πόκου, Κοφάν και Κούλμπρεθ.

21:39 | 24.02.2026

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάσσει τους γηπεδούχους με το κλασικό του 3-4-3 και κάνοντας μόλις μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε στο πρώτο παιχνίδι, με τον Χόφμαν να αντικαθιστά τον Πόκου

21:39 | 24.02.2026
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Αποθέωση για Χοσέ Λουίς Mεντιλίμπαρ στην «BayArena» πριν το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού έγινε ο Βάσκος προπονητής
21:39 | 24.02.2026
21:39 | 24.02.2026

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Μουζακίτης, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.

21:38 | 24.02.2026
Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντάνιελ Ποντένσε
21:38 | 24.02.2026

Στην εστία είναι ο Τζολάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Τρία χαφ, με τον Γκαρθία να πλαισιώνει τους Μουζακίτη και Έσε, ενώ οι Τσικίνιο, Ζέλσον θα κινούνται πίσω από τον Ταρέμι, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος

21:38 | 24.02.2026

Ο προπονητή του Ολυμπιακού επαναφέρει το σχήμα με έναν σέντερ φορ, επιλέγοντας τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης -αφήνοντας τον Ελ Κααμπί στον πάγκο- και κάνοντας εκπλήξεις

21:38 | 24.02.2026
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
21:36 | 24.02.2026

Δύσκολο έργο έχουν μπροστά τους οι Πειραιώτες, μιας και στο πρώτο ματς -στο “Καραίσκάκης”- είχαν ηττηθεί με 2-0

21:36 | 24.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα playoffs του Champions League

21:35 | 24.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
