Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός live η μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι Πειραιώτες πιστεύουν στην πρόκριση και θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε η ομάδα κόντρα στην ΜακάμπιΤελ Αβίβ, τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στο «Καραϊσκάκης» με 1-4 από τους Ισραηλινούς, όμως με το 1-6 στη Σερβία και συγκεκριμένα στην Τόπολα, μπόρεσαν να πάρουν μία ιστορική πρόκριση για τα προημιτελικά