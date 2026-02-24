Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός live η μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, ψάχνοντας μια επική ανατροπή από το 2-0 με το οποίο ηττήθηκε στον Πειραιά! Μέσα στην «Bay Arena» θα κριθεί η πρόκριση στους «16» του Champions League. Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.
Λάθος πάσα στην άμυνα της Λεβερκούζεν, ο Ντάνι Γκαρθία έκλεψε με τάκλιν, ο Ζέλσον Μαρτίνς προσπάθησε να την πάρει, αλλά παίκτης των γηπεοδύχων πρόλαβε, μπήκε στη φάση και έδιωξε
Η Λεβερκούζεν θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να δώσει ηρεμία στο παιχνίδι της. ο Ολυμπιακός από την άλλη... τρέχει, πιέζει και προσπαθεί να προκαλέσει λάθη, που θα του φέρουν κάποια ευκαιρία
Η Λεβερκούζεν έσπασε το ασφυκτικό πρέσινγκ του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά, στέλνοντας την μπάλα στις πτέρυγες και με μπαλιές από την άμυνα
Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό με "κομπίνα", ο Τσικίνιο έπιασε τυο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ, κοντά από το δεξί "γ" της εστίας των Γερμανών
Μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Σικ κατέβασε ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα και επιχείρησε να πλασάρει πάνω από τον εξερχόμενο Τζολάκη, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία
Σέντρα από δεξιά για την Μπάγερ, κεφαλιά του Σικ, η μπάλα έφυγε λίγα μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη
Ο Τζολάκης αντέδρασε καλά στο σουτ του Χόφμαν και έδιωξε σε κόρνερ
Καλή σέντρα του Λούκας Βάσκετ από δεξιά, ο Σικ δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά
Μουζακίτης και Έσε ανεβαίνουν ψηλά, προκειμένου να πλησιάσουν περισσότεροι ερυθρόλευκοι στα αντίπαλα καρέ
Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε από τον πάγκο της Λεβερκούζεν και χαιρέτησε τον προπονητή των γηπεδούχων
Οι παίκτες των δυο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ξεκίνησε το τελετουργικό στο γήπεδο - Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι Πειραιώτες πιστεύουν στην πρόκριση και θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε η ομάδα κόντρα στην ΜακάμπιΤελ Αβίβ, τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στο «Καραϊσκάκης» με 1-4 από τους Ισραηλινούς, όμως με το 1-6 στη Σερβία και συγκεκριμένα στην Τόπολα, μπόρεσαν να πάρουν μία ιστορική πρόκριση για τα προημιτελικά
Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να νικήσει με τρία γκολ διαφορά την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να προκριθεί, ή με δυο, για να στείλει το ματς στην παράταση και στα πέναλτι
Περίπου 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες, συνολικά
Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ
Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ
4ος: Άντριου Μάντλεϊ
VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο
AVAR: Τόμας Κβιατκόφσκι
οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν στήσει το δικό τους "πάρτι" στην εξέδρα
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Μαζά, Χόφμαν – Σικ
Στον πάγκο οι Όμλιν, Λομπ, Φερνάντες, Αρτούρ, Όρμαν, Ταπε, Πόκου, Κοφάν και Κούλμπρεθ.
Ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάσσει τους γηπεδούχους με το κλασικό του 3-4-3 και κάνοντας μόλις μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε στο πρώτο παιχνίδι, με τον Χόφμαν να αντικαθιστά τον Πόκου
Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Μουζακίτης, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.
Στην εστία είναι ο Τζολάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Τρία χαφ, με τον Γκαρθία να πλαισιώνει τους Μουζακίτη και Έσε, ενώ οι Τσικίνιο, Ζέλσον θα κινούνται πίσω από τον Ταρέμι, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος
Ο προπονητή του Ολυμπιακού επαναφέρει το σχήμα με έναν σέντερ φορ, επιλέγοντας τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης -αφήνοντας τον Ελ Κααμπί στον πάγκο- και κάνοντας εκπλήξεις
Δύσκολο έργο έχουν μπροστά τους οι Πειραιώτες, μιας και στο πρώτο ματς -στο “Καραίσκάκης”- είχαν ηττηθεί με 2-0
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα playoffs του Champions League