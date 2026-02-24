Αθλητικά

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Στον πάγκο ο Ελ Κααμπί, οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για τη μεγάλη ρεβάνς στο Champions League

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ και του προπονητή της Λεβερκούζεν
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, με σκοπό να ανατρέψει την ήττα του με 2-0 στο πρώτο ματς -στο “Καραϊσκάκης”- και να περάσει αυτός στους “16” του Champions League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Κάσπερ Χιούλμαντ έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για τις ενδεκάδες στο Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός.

Ο προπονητή του Ολυμπιακού επαναφέρει το σχήμα με έναν σέντερ φορ, επιλέγοντας τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης -αφήνοντας τον Ελ Κααμπί στον πάγκο- και κάνοντας εκπλήξεις!

Στην εστία είναι ο Τζολάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Τρία χαφ, με τον Γκαρθία να πλαισιώνει τους Μουζακίτη και Έσε, ενώ οι Τσικίνιο, Ζέλσον θα κινούνται πίσω από τον Ταρέμι, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρατάσσει τους γηπεδούχους με το κλασικό του 3-4-3 και κάνοντας μόλις μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε στο πρώτο παιχνίδι, με τον Χόφμαν να αντικαθιστά τον Πόκου.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Μαζά, Χόφμαν – Σικ

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Μουζακίτης, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι

Στον ερυθρόλευκο πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.

