Μπάγερν Μονάχου – Γκλάντμπαχ 4-1: Με τεσσάρα στο +14 οι Βαυαροί

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία και το απέδειξε σε ακόμα μία αγωνιστική. Οι Βαυαροί διέλυσαν την Γκλάντμπαχ με 4-1 στο Μόναχο και ξέφυγαν με 14 βαθμούς από την Ντόρτμουντ, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο.

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση της Bundesliga, “καθαρίζοντας” με συνοπτικές διαδικασίες την αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντίας έκανε το 1-0 στο 33′, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Λάιμερ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μετά από στρώσιμο του σκόρερ του πρώτου τέρματος.

Δίχως να δυσκολευτεί, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 4-1 την Γκλάντμπαχ και ξέφυγε στο +14 από την Ντόρτμουντ με ματς παραπάνω.

Η Γκλάντμπαχ έμεινε στο 55′ με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ράιτς, με τον Μουσιάλα να κάνει το 3-0 με πέναλτι στην ίδια φάση.

Το 4-0 έγραψε ο Τζάκσον στο 79′, με τα Πουλάρια να μειώνουν στο τελικό 4-1 με γκολ του Μόχια στο 89′.