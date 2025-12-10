Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που έκλεισαν θέση στα νοκ-άουτ του Champions League

Η χαμηλότερη θέση που μπορούν να τερματίσουν είναι η 20η
REUTERS
REUTERS/Angelika Warmuth

Μετά το τέλος της 1ης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έγιναν γνωστές οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Ο λόγος για την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάζου.

Η Άρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες της League Phase που εξασφάλισαν εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League.

Η γερμανική ομάδα νίκησε τη Σπόρτινγκ με 3-1 και “κλείδωσε” την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ η Άρσεναλ προκρίθηκε, παρότι παίζει σήμερα (10/12/2025) με την Μπριζ.

Η χαμηλότερη θέση που μπορούν να τερματίσουν τόσο οι κανονιέρηδες όσο και οι Βαυαροί είναι η 20ή και έτσι θα βρεθούν στα νοκ-άουτ του Champions League. Στόχος τους, βέβαια, είναι η πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους “16”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
113
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo