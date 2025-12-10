Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που έκλεισαν θέση στα νοκ-άουτ του Champions League

Μετά το τέλος της 1ης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έγιναν γνωστές οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Ο λόγος για την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάζου.

Η Άρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες της League Phase που εξασφάλισαν εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γερμανική ομάδα νίκησε τη Σπόρτινγκ με 3-1 και “κλείδωσε” την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ η Άρσεναλ προκρίθηκε, παρότι παίζει σήμερα (10/12/2025) με την Μπριζ.

Confirmed UCL knockout stage:



Arsenal (min. 20th place)

Bayern (min. 20th place)



20th place brings +7.250 bonus pts:

Arsenal had 7.000 until tonight, so this is extra +0.250

Bayern had 6.000 until tonight, so this is extra +1.250



In addition,… pic.twitter.com/mQgv9BnT9g — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 9, 2025

Η χαμηλότερη θέση που μπορούν να τερματίσουν τόσο οι κανονιέρηδες όσο και οι Βαυαροί είναι η 20ή και έτσι θα βρεθούν στα νοκ-άουτ του Champions League. Στόχος τους, βέβαια, είναι η πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους “16”.