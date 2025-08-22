Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 6-0: «Εξάσφαιρη» πρεμιέρα για τους «Βαυαρούς» στην Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν ασταμάτητη στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στην Bundesliga και μετέτρεψε σε… πάρτι το ντέρμπι με την Λειψία, επικρατώντας με το επιβλητικό 6-0.

Ολίσε και Γκνάρμπι έκαναν ό,τι ήθελαν στο πρώτο ημίχρονο με τον πρώτο να έχει δύο γκολ και τον δεύτερο αντίστοιχες ασίστ, για να “καθαρίσει” η Μπάγερν Μονάχου το ματς από νωρίς και με ένα τρίτο γκολ από τον Ντίαζ ενδιάμεσα. Η Λειψία δεν μπόρεσε να αντιδράσει όμως ούτε στο δεύτερο μέρος και έτσι ο δείκτης του σκορ… εκτοξεύτηκε για τους γηπεδούχους.

Ο Χάρι Κέιν πήρε το «όπλο» του στη συνέχεια και με ένα προσωπικό χατ-τρικ μέσα σε λιγότερο από ένα τέταρτο αγώνα, χάρισε στην ομάδα του μία επιβλητική νίκη στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Γερμανία.

Οι “Βαυαροί” έκαναν έτσι εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Bundesliga και… τρόμαξαν τους αντιπάλους τους στο… δρόμο για την “υπεράσπιση” του τίτλου στο γερμανικό πρωτάθλημα.