Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν βρίσκεται εκτός προπονήσεων στην Μπάγερν Μονάχου και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν εξήγησε το λόγο, υποστηρίζοντας ότι έχει πρόβλημα στην καρδιά του.

Ο προπονητής των “Βαυαρών” τόνισε ότι ο Γάλλος εξτρέμ έκανε και μία μικρή επέμβαση, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και προς τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να τον έχει ξανά στη διάθεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νάγκελσμαν είπε για τον Κομάν τα εξής: «Είναι λιγότερο σοβαρό από ότι ακούγεται. Δεν είναι ακριβώς μία χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, αλλά μία απλή διαδικασία με ένα μικρό, διαχειρίσιμο ρίσκο. Εδώ και λίγο καιρό παραπονούνταν ότι δεν είχε αρκετό αέρα και οι εξετάσεις έδειξαν μία διαταραχή στους καρδιακούς του παλμούς, η οποία αποκαταστάθηκε με μία επέμβαση στο ισχίο. Είναι εντάξει, απλώς παραπονιέται για κάποιους μικρούς πόνους στο σημείο της επέμβασης».

Julian Nagelsmann has confirmed that Kingsley Coman has undergone surgery due to a minor added heartbeat.



Get well soon Kingsley 💪 pic.twitter.com/CSira8Fwea