Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και ΑΕΚ – Μπανταλόνα για το BCL στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League, αλλά και η μεγάλη μάχη της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/4/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης υπάρχει ακόμα η αναμέτρηση Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League, ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, αλλά και η εξ αναβολής αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για τη Greek Basketball League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/4/2026)

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan GBL

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League