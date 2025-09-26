Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0: Ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία και οδήγησε του «Βαυαρούς» στο 5/5 στην Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει ακάθεκτη τη σεζόν στην Bundesliga και έφθασε εύκολα στην 5η νίκη της σε 5 παιχνίδια, επικρατώντας με 4-0 της Βέρντερ Βρέμης, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν.

Στο 104 παιχνίδι του με την Μπάγερν Μονάχου, ο Χάρι Κέιν σκόραρε δις κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ισοτρία, που φθάνει τόσο γρήγορα τα 100 γκολ με μία ομάδα, γράφοντας ξανά ιστορία στην Bundesliga.

Ο Άγγλος στράικερ “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του με πέναλτι στο 45′ και ένα δεύτερο προσωπικό γκολ στο 65′, μετά το άνοιγμα του σκορ από τον Τα στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Λάιμερ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 87′. Οι “Βαυαροί” έκαναν έτσι πολύ άνετα το 5/5 στην Bundesliga, δείχνοντας από νωρίς έτοιμοι να “υπερασπιστούν” τον τίτλο τους στη Γερμανία.