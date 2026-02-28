Μπακασέτας μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους 16 του Europa League: «Υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε το γα@@@»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους 16 του Europa League, αφού νίκησε στα πέναλτι τη Βικτόρια Πλζεν και στην παρακάμερα που ανέβασαν οι πράσινοι φαίνεται ο Μπακασέτας να μιλάει στα αποδυτήρια.

«Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ@@@», ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο της παρακάμερας φαίνονται οι αντιδράσεις των παικτών και του επιτελείου των πρασίνων κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι πράσινοι στη φάση των 16 του Europa League θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μπέτις και θα παλέψει για την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες, με τους Ισπανούς να έχουν το ρόλο του φαβορί στο ζευγάρι.