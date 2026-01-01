Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Νέα ήττα σοκ για την ομάδα του μοιραίου Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το νικηφόρο σερί δύο αγώνων των Μιλγουόκι Μπακς σταμάτησε με τον πιο απρόσμενο τρόπο, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς με 114-113.

Οι Γουίζαρντς είναι η χειρότερη ομάδα του NBA, ωστόσο κατάφεραν να κερδίσουν για δεύτερη σερί τους Μπακς, οι οποίοι έχουν προβληματική εικόνα και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 14-20 έπεσε το Μιλγουόκι, το οποίο δίνει μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ της Ανατολής, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις δεν έχει τύχη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε με περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής λόγω του τραυματισμού του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28 λεπτά, αλλά ήταν μοιραίος στο φινάλε.

Στα οκτώ δευτερόλεπτα για το τέλος, πήρε επιθετικό ριμπάουντ και δέχθηκε μπλοκ από τον Σαρ, ενώ στο φινάλε πήρε την επαναφορά, εκτέλεσε δίποντο εκτός ισορροπίας και βρήκε σίδερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 8-24 ανέβηκαν οι Γουίζαρντς, που πήραν πολλά από τον Άλεξ Σαρ, ακόμη περισσότερα από τον Μπαμπ Κάρινγκτον και είδαν τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να βάζει το σουτ της νίκης.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σάρλοτ Χόρνετς, τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου (03:00) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-30, 62-65, 88-86, 113-114.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 9 (3/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 13 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Πόρτερ 19 (8/10 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόλινς 16 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Τρεντ, Κούζμα 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 13 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 5 (1).

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Μπράιαν Κιφ): Κουλιμπαλί 10 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίντλετον (0/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σαρ 20 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Τζόνσον 14 (4), ΜακΚόλουμ 18 (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμπάνι 12 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κάρινγκτον 20 (6/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιλι 3 (1), Μπάγκλι 9 (4/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόνσον 8 (2).

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 25/50 δίποντα, 16/39 τρίποντα, 15/22 βολές, 61 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 15 λάθη, 14 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: 22/55 δίποντα, 19/39 τρίποντα, 13/20 βολές, 54 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 8 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 10 λάθη, 18 φάουλ.