Μπακς – Πέισερς 134-123: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε και διέλυσε την Ιντιάνα

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ημιάγρια κατάσταση, οι Μπακς επικράτησαν άνετα εντός έδρας των Πέισερς με 134-123 για το πρωτάθλημα του NBA. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στα τελευταία 15 λεπτά ο Έλληνας σούπερ σταρ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι άλλη ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεση τους και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τους Πέισερς, το οποίο κέρδισαν άνετα, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Greek Freak αγωνίστηκε μόλις για 23 λεπτά, καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, ωστόσο πρόλαβε να αγγίξει το triple double με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ένα φοβερό κάρφωμα στο πρόσωπο του Χαφ έφερε τον μικροτραυματισμό του Γιάννη στην τρίτη περίοδο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να πηγαίνει στα αποδυτήρια, να επιστρέφει αλλά να μην αγωνίζεται καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Η φάση του τραυματισμού:

GIANNIS WITH THE SPIN AND THE POSTER. pic.twitter.com/KtGawn8yUo — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026

Δεν χρειαζόταν, άλλωστε, αφού οι Μπακς είχαν καθαρίσει την υπόθεση νίκη, ξεφεύγοντας με μεγάλες διψήφιες διαφορές.

Τα ελάφια ολοκλήρωσαν έτσι το sweep κόντρα στην Ιντιάνα, την οποία έχουν κερδίσει τέσσερις φορές, σε τέσσερα ματς φέτος. Στις 13 συνεχόμενες ήττες διευρύνθηκε το σερί για την ομάδα του Ρικ Κάρλαϊλ.

Στο 27-39 ανέβηκαν οι Μπακς, οι οποίοι μόνο με θαύμα θα προλάβουν τα play in της Ανατολής. Στο 15-52 και στον πάτο της Ανατολικής περιφέρειας του NBA παρέμειναν οι Πέισερς.